Вихованця київського "Динамо" Данила Лісового вперше викликали до збірної Росії на товариську гру проти Молдови та поєдинки Ліги націй проти Туреччини і Сербії.

Про це повідомляється на офіційному сайті Російського футбольного союзу (РФС). Лісовий став одним з 28 футболістів, викликаних на листопадові матчі національної команди.

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Хто такий Данило Лісовий

Хавбек народився в Росії, але ще в дитинстві з батьками переїхав до Києва. Він виступав за юнацькі збірні України (U-16 і U-17), а в 2016 році приєднався до академії "Зеніта" і з 2018-го грає на молодіжному рівні за збірну Росії.

Його кілька разів віддавали в оренду в тульський "Арсенал", після чого в 2020-му Лісовий перейшов у московське "Динамо".

У нинішньому сезоні півзахисник взяв участь в 12 матчах російської Прем'єр-ліги, забивши п'ять голів і віддавши одну результативну передачу.