Полузащитник Александр Васильев отметился голом в матче за "Минск". Результативный удар украинца принес важную победу команде.

В матче 25-го тура чемпионата Беларуси "Минск" встречался со "Смолевичами". В составе хозяев на поле вышли сразу три украинца, информирует 24 канал.

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За хозяев сыграли Васильев, Насыбулин и Чаговец. Первыми в матче отличились гости. После перерыва прекрасная возможность сравнять счет появилась у хозяев – пенальти.

К отметке уверенно подошел Васильев и переиграл голкипера, сравняв счет. Уже через 12 минут хозяева вышли вперед и установили окончательный счет встречи – 2:1.

Что известно о Васильеве

Васильев – воспитанник киевского "Динамо", в котором так и не сумел закрепиться. В 2012 году перешел в "Днепр". Сначала играл за юношескую и молодежную команды. А в сезоне-2014/15 стал победителем молодежного чемпионата Украины.

За главную команду дебютировал в апреле 2015 года в домашнем матче 1/4 финала Кубка Украины против одесского "Черноморца".

В конце мая 2015 года Васильев впервые сыграл в Премьер-лиге против донецкого "Шахтера".

Зимой в сезоне-2016/17 покинул днепровскую команду.

Последним клубом в Украине для футболиста стал киевский "Арсенал".

Минск – Смолевич видеообзор