Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин неудачно дебютировал в чемпионате США (ТЛС). Звездный экс-нападающий "Реала" и "Ювентуса" опозорился в матче его "Интер Майами" против "Филадельфии Юнион".

В воскресенье, 27 сентября, "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, разгромно проиграл "Филадельфии Юнион" – 3:0. Об этом сообщает 24 канал.

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Команда Игуаина проигрывала 2:0 и именно Гонсало имел шанс вернуть интригу в игру. На 77-й минуте партнеры доверили 32-летнему аргентинцу пробить пенальти.

Нападающий взял короткий разбег и решил пробить на силу. Мяч после удара Гонсало взлетел, как ракета Илона Маска. К сожалению для Игуаина, мяч пролетел мимо ворот.

Но на этом момент не истек: игроки "Филадельфии" настолько радовались неудаче Игуаина, что тот решил с ними выяснить отношения. К счастью, до драки не дошло.

Что известно об Игуаине?

Футболист начал карьеру в аргентинском "Ривер Плейт", откуда в 2007 году перебрался в Европу.

Первым клубом Гонсало был "Реал". Впоследствии аргентинец перешел в "Наполи". В 2016 году "Ювентус" со скандалом купил Игуаина за 90 миллионов евро.

Футболист отправлялся в аренду в "Милан" и "Челси" и летом 2020 года перешел в "Майами".

В 2015 году Игуаин пообещал, что завершит карьеру, если "Наполи" проигрывает "Днепру" в полуфинале Лиги Европы. "Наполи" же проиграл, но Гонсало не сдержал слова.