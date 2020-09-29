Вихованець "Динамо" допоміг команді здобути вольову перемогу у Білорусі: відео
Півзахисник Олександр Васильєв відзначився голом у матчі за "Мінськ". Результативний удар українця приніс важливу перемогу команді.
У матчі 25-го туру чемпіонату Білорусі "Мінськ" зустрічався зі "Смолевичами". У складі господарів на поле вийшли відразу три українці, інформує 24 канал.
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За господарів зіграли Васильєв, Насибулін та Чаговець. Першими у матчі відзначились гості. По перерві чудова нагода зрівняти рахунок з'явилась у господарів – пенальті.
До позначки впевнено підійшов Васильєв та переграв голкіпера, зрівнявши рахунок. Вже за 12 хвилин господарі вийшли вперед та встановили остаточний рахунок зустрічі – 2:1.
Що відомо про Васильєва
- Васильєв – вихованець київського "Динамо", у якому так і не зумів закріпитись. У 2012 році перейшов у "Дніпро". Спочатку грав за юнацьку та молодіжну команди. А у сезоні-2014/15 став переможцем молодіжного чемпіонату України.
- За головну команду дебютував у квітні 2015 року в домашньому матчі 1/4 фіналу Кубку України проти одеського "Чорноморця".
- Наприкінці травня 2015 року Васильєв уперше зіграв у Прем'єр-лізі проти донецького "Шахтаря".
- Взимку у сезоні-2016/17 залишив дніпровську команду.
- Останнім клубом в Україні для футболіста став київський "Арсенал".
Мінськ – Смолевич відеоогляд