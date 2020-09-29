Півзахисник Олександр Васильєв відзначився голом у матчі за "Мінськ". Результативний удар українця приніс важливу перемогу команді.

У матчі 25-го туру чемпіонату Білорусі "Мінськ" зустрічався зі "Смолевичами". У складі господарів на поле вийшли відразу три українці, інформує 24 канал.

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За господарів зіграли Васильєв, Насибулін та Чаговець. Першими у матчі відзначились гості. По перерві чудова нагода зрівняти рахунок з'явилась у господарів – пенальті.

До позначки впевнено підійшов Васильєв та переграв голкіпера, зрівнявши рахунок. Вже за 12 хвилин господарі вийшли вперед та встановили остаточний рахунок зустрічі – 2:1.

Що відомо про Васильєва

Васильєв – вихованець київського "Динамо", у якому так і не зумів закріпитись. У 2012 році перейшов у "Дніпро". Спочатку грав за юнацьку та молодіжну команди. А у сезоні-2014/15 став переможцем молодіжного чемпіонату України.

За головну команду дебютував у квітні 2015 року в домашньому матчі 1/4 фіналу Кубку України проти одеського "Чорноморця".

Наприкінці травня 2015 року Васильєв уперше зіграв у Прем'єр-лізі проти донецького "Шахтаря".

Взимку у сезоні-2016/17 залишив дніпровську команду.

Останнім клубом в Україні для футболіста став київський "Арсенал".

Мінськ – Смолевич відеоогляд