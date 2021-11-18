Неудачная афера
Дело касается фейковой смерти футболиста. В 2016 году Камба вернулся на родину, Демократическую Республику Конго.
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Тогда местные СМИ сообщили, что бывший защитник Шальке погиб в автокатастрофе. После этой новости многие футбольные клубы и футболисты выражали свои соболезнования в соцсетях.
Жизнь Хианника была застрахована, поэтому его жена получила более миллиона фунтов.
Но через четыре года экс-футболиста заметили в немецком регионе Рур, после чего открыли уголовное производство за мошенничество. Супругов приговорили к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения.
Карьера Камба
- Хианник был игроком молодежных команд Шальке-04 в 2003-2007 годах. Пробиться в основную команду ему не удалось.
- После этого он выступал за ряд немецких клубов низших дивизионов.