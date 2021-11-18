Неудачная афера

Дело касается фейковой смерти футболиста. В 2016 году Камба вернулся на родину, Демократическую Республику Конго.

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Тогда местные СМИ сообщили, что бывший защитник Шальке погиб в автокатастрофе. После этой новости многие футбольные клубы и футболисты выражали свои соболезнования в соцсетях.

Жизнь Хианника была застрахована, поэтому его жена получила более миллиона фунтов.

Но через четыре года экс-футболиста заметили в немецком регионе Рур, после чего открыли уголовное производство за мошенничество. Супругов приговорили к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения.

Карьера Камба