Нападающий молодежной команды немецкого "Шальке" Игаль Брук признался, что хочет попасть в сборную Украины.

В комментарии для программы "Профутбол Digital" футболист признался, что это его целью, однако он понимает, что для ее достижения ему нужно будет подождать. Форвард планирует проявить себя сначала в молодежных сборных Украины.

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"Я хочу играть за национальную сборную, не за юношескую. Это, я думаю, цель всех украинских футболистов. Знаю, что быстро это не получится. Я только один раз играл за сборную до 18 лет. Надеюсь, что в квалификации в Израиле в 2021 году, если ее не отменят, я смогу себя проявить, чтобы меня вызвали в сборную до 21 года. Если получится и в ней себя показать, то думаю, что наконец смогу сыграть за национальную команду", – сказал Брук.

Что известно про Игаля Брука

Родители нападающего – украинцы. Когда Игаль был еще совсем маленьким, его семья сначала переехала в Израиль, а затем в Канаду.

Игаль летом уже получил вызовы в сборную U-18. В "Шальке" он перешел этим летом из канадской команды "Ванкувер Уайткэпс Академи".