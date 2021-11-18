Невдала афера

Справа стосується фейкової смерті футболіста. У 2016 році Камба повернувся на батьківщину, Демократичну Республіку Конґо.

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Тоді місцеві ЗМІ повідомили, що колишній захисник Шальке загинув в автокатастрофі. Після цієї новини багато футбольних клубів та футболістів висловлювали свої співчуття у соцмережах.

Життя Хіанніка було застраховане, тому його дружина отримала понад мільйон фунтів.

Та через чотири роки ексфутболіста помітили у німецькому регіоні Рур, після чого відкрили кримінальне провадження за шахрайство. Подружжя засудили до трьох років і десяти місяців тюремного ув'язнення.

Кар'єра Камба