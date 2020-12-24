Восемь нокдаунов за пять раундов: The Ring назвал лучший бой 2020 года – видео
Авторитетный журнал о боксе The Ring назвал лучший бой 2020 года. Победителем в номинации стал поединок между американцем Хосе Сепедой и уроженцем России Иваном Баранчиком, который сейчас представляет Беларусь.
Как сообщается на официальном сайте издания, выбор в пользу этого поединка был сделан из-за бескомпромиссности обоих бойцов. Каждый из них по четыре раза побывал в нокдауне за неполных пять раундов.
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Сначала белорус Баранчик захватил инициативу и уже в первой трехминутке несколько раз отправил соперника на канвас, однако Сепеде удалось приспособиться к стилю Ивана, который вкладывал очень много сил в свои удары. Американец ждал, пока оппонент выбросит удар, уклонялся от него, а потом отвечал своим попаданием по Баранчика, который после промаха терял равновесие.
Победу в бою нокаутом одержал Сепеда в пятом раунде. Триумф над Баранчиком позволил американцу завладеть поясом WBC Silver в первом полусреднем весе.
Барашка – Сепеда: видеообзор боя
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