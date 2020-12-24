Авторитетний журнал про бокс The Ring назвав найкращий бій 2020 року. Переможцем у номінації став поєдинок між американцем Хосе Сепедою і уродженцем Росії Іваном Баранчиком, який нині представляє Білорусь.

Як повідомляється на офіційному сайті видання, вибір на користь цього поєдинку був зроблений через безкомпромісність обох бійців. Кожен з них по чотири рази побував в нокдауні за неповних п'ять раундів.

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Спочатку білорус Баранчик захопив ініціативу і вже в першій трихвилинці кілька разів відправив суперника на канвас, проте Сепеді вдалося пристосуватися до стилю Івана, який вкладав дуже багато сил в свої удари. Американець чекав, поки опонент викине удар, ухилявся від нього, а потім відповідав своїм потраплянням по Баранчику, який після промаху втрачав рівновагу.

Перемогу в бою нокаутом здобув Сепеда в п'ятому раунді. Тріумф над Баранчиком дозволив американцеві заволодіти поясом WBC Silver в першій напівсередній вазі.

Баранчика – Сепеда: відеоогляд бою