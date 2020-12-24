Вісім нокдаунів за п'ять раундів: The Ring назвав найкращий бій 2020 року – відео
Авторитетний журнал про бокс The Ring назвав найкращий бій 2020 року. Переможцем у номінації став поєдинок між американцем Хосе Сепедою і уродженцем Росії Іваном Баранчиком, який нині представляє Білорусь.
Як повідомляється на офіційному сайті видання, вибір на користь цього поєдинку був зроблений через безкомпромісність обох бійців. Кожен з них по чотири рази побував в нокдауні за неповних п'ять раундів.
Дивіться також Усик і Ломаченко опустилися у рейтингу P4P
Спочатку білорус Баранчик захопив ініціативу і вже в першій трихвилинці кілька разів відправив суперника на канвас, проте Сепеді вдалося пристосуватися до стилю Івана, який вкладав дуже багато сил в свої удари. Американець чекав, поки опонент викине удар, ухилявся від нього, а потім відповідав своїм потраплянням по Баранчику, який після промаху втрачав рівновагу.
Перемогу в бою нокаутом здобув Сепеда в п'ятому раунді. Тріумф над Баранчиком дозволив американцеві заволодіти поясом WBC Silver в першій напівсередній вазі.
Баранчика – Сепеда: відеоогляд бою
Поділитися новиною
-
Лідер збірної України Зінченко привітав колишній клуб в Росії з ювілеєм: відео24 грудня 2020 , 20:02
-
Хантер, який обіцяє побити Усика, нокаутував чергового боксера: відео19 грудня 2020 , 15:32
-
Зухвалий мексиканець після жорсткого нокауту від Санчеса вилетів за межі рингу: відео20 грудня 2020 , 09:52