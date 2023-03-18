Ворскла – Металлист 1925 0:0

В чемпионате Украины проходят игры 18 тура УПЛ, пишет 24 канал. В центральном матче субботы Динамо уступило дома Зари и еще больше поставило под вопрос участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Параллельно свой поединок играла Ворскла, которая ставит целью выход в еврокубки. Одним из ее конкурентов за пятое место является Металлист 1925, который и посетил Полтаву. Это первый поединок на стадионе имени Бутовского с начала полномасштабного вторжения.

Поединок прошел при равной игре с небольшим количеством моментов и многими эпизодами борьбы. Гости дважды выходили один на один с Исенко. Впрочем, сначала Павел отразил удар Ременюка, а позже Рамирес успел помешать Бычеку нанести точный выстрел.

Ворскла же чаще атаковала позиционно. Из опасных моментов можно вспомнить опасный удар с линии штрафной от Олейника и выстрел в перекладину со стандарта от Челядина.

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Матч пришлось останавливать в середине второго тайма из-за воздушной тревоги. Но через полчаса команды вернулись на поле и так и не смогли забить хотя бы мяч.

Таким образом ни Металлист 1925 года, ни Ворскла еще не выигрывали этой весной. Команды остаются на 8 и 9 месте в соответствии с одним очком разницы. Расстояние от пятой Александрии составляет 7-8 баллов.

Видеообзор матча Ворскла – Металлист 1925: