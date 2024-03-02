Ворскла – Верес – 2:1

Голы: Мякушко (47, 81) – Мрвалевич (42).

В рамках 19-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между полтавской Ворсклой и ровенским Вересом. Полтавчане одержали победу благодаря дублю Сергея Мякушко.

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Верес проиграл третий матч подряд

В конце первого тайма 22-летний нападающий Вереса Марко Мрвалевич открыл счет, забив гол в раздевалку. Впрочем, этот гол не помог подопечным Олега Шандрука набрать зачетные баллы.

Уже в начале второй половины встречи Сергей Мякушко восстановил статус-кво. А за 10 минут до завершения поединка тому же Мякушко удалось оформить первый в сезоне дубль, который помог Ворскле одержать победу.

Важно. 2:1 – полтавчане, одержав седьмую победу в сезоне, поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата УПЛ. В активе Ворсклы 26 очков после 19 сыгранных матчей.

Верес занимает предпоследнюю строчку и рискует вылететь в Первую лигу. За 18 игр ровенчане набрали лишь 12 пунктов. Данное поражение для них является третьим подряд.