Ворскла – Верес – 2:1

Голи: Мякушко (47, 81) – Мрвальєвич (42).

У межах 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між полтавською Ворсклою та рівненським Вересом. Полтавці здобули перемогу завдяки дублю Сергія Мякушка.

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Верес програв третій матч поспіль

Наприкінці першого тайму 22-річний нападник Вереса Марко Мрвальєвіч відкрив рахунок, забивши гол у роздягальню. Втім, цей гол не допоміг підопічним Олега Шандрука набрати залікові бали.

Вже на початку другої половини зустрічі Сергій Мякушко відновив статус-кво. А за 10 хвилин до завершення поєдинку тому ж Мякушку вдалося оформити перший у сезоні дубль, який допоміг Ворсклі здобути перемогу.

Важливо. 2:1 – полтавці, здобувши сьому перемогу в сезоні, піднялися на сьому сходинку в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ. В активі Ворсклі 26 очок після 19 зіграних матчів.

Верес посідає передостанній рядок і ризикує вилетіти до Першої ліги. За 18 ігор рівняни набрали лише 12 пунктів. Дана поразка для них є третьою поспіль.