Худшего варианта не было: Ворскла узнала соперника в "финале" квалификации к женской ЛЧ

Полтавский коллектив получил маститого оппонента в последнем отборочном раунде в женский самый престижный клубный турнир. Украинки уже прошли сложный путь.

Женская команда Ворсклы встретится с римской Ромой в "финале" квалификации в Лигу чемпионов. "Волчицы" добились немалого успеха в прошлогоднем розыгрыше, пишет 24 Канал.

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Последний штурм

Состоялась жеребьевка решающего раунда плей-офф за право попасть в групповой этап женской Лиги чемпионов. "Зелено-белые" узнали своих будущих соперниц, которыми стали девушки из Ромы. Интересно, что римлянки в прошлом сезоне добыли в борьбе первую ступеньку в итальянские первенства, а также в прошлом году доходили в четвертьфинал женского престижного клубного турнира, поэтому Ворскли выпал маститый оппонент. Матчи пройдут 10-11 октября и 18-19 октября.

Последний раз украинская команда играла в групповом этапе женской ЛЧ в сезоне 2021/2022. Тогда наше государство представлял Жилстрой-1, занявший третье место в квартете (4 очка), уступив испанскому Реалу и французскому ПСЖ, однако опередив исландский Брейдаблик.

Напомним, что чемпионки Украины уже прошли два этапа по пути в желанную Лигу чемпионов. Сначала полтавский коллектив в невероятном поединке в дополнительное время справился с эстонской Флорой (4:3), а впоследствии разобрался с хорватским Осиеком (3:0). Украину в ЛЧ также представлял и прошлогодний "серебряный" призер чемпионата Кривбасс, однако криворожский клуб на первой же стадии уступил французскому Парижу (4:0).

Все пары квалификации женской ЛЧ

Аполлон (Кипр) – Бенфика (Португалия)

Цюрих (Швейцария) – Аякс (Нидерланды)

Рома (Италия) – Ворскла (Украина)

Валюр (Исландия) – Санкт-Пельтен (Австрия)

Славия Прага (Чехия) – Ол. Клуж (Румыния)

Глазго Сити (Шотландия) – Бранн (Норвегия)

Спартак Субботница (Сербия) – Русенгорд (Шветия)

Хекен (Швеция) – Твенте (Нидерланды)

Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Спарта Прага (Чехия)

Париж (Франция) – Вольсбург (Германия)

Манчестер Юнайтед (Англия) – ПСЖ (Франция)

В групповой стадии женской Лиги чемпионов участвуют 16 коллективов, которые стандартно делятся на 4 группы по 4 команды. К основной стадии нынешнего розыгрыша уже успели пробиться Лион, Барселона, действующий обладатель титула женской ЛЧ, Бавария и Челси. Остальные 12 путевок будут розыгрыши в финальном раунде плей-офф.