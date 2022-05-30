Ворскла сыграет домашние матчи Лиги конференций за пределами Украины

Соседняя Польша может стать вторым домом

Информацию о предстоящей судьбе выступлений полтавского клуба рассказал вице-президент команды Олег Лысак. Уже почти на сто процентов Ворскла будет базироваться в соседней Польше.

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Именно в этой стране ворскляне хотят не только тренироваться, но проводить свои домашние поединки в Лиге конференций.

Полтавская команда надеется убедить всех легионеров и украинских игроков присоединиться к расположению клуба. В Ворскле пообещали сделать все возможное, чтобы лучше представить честь Украины в еврокубках.

80 – 90% я бы дал на то, что команда будет базироваться и играть в Польше. Максимально хотим собрать и легионеров клуба и всех украинцев. Будем делать все для того, чтобы команда качественно представляла Украину,

– рассказал Лисак.

Напомним, что полномасштабное вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля, остановилось так и не доигранным футбольным сезоном. Сезон-2021/2022 был досрочно окончен. Команды заняли места, которые заняли по итогам первого круга.

Ворскла после 18 сыгранных туров стала пяткой, в активе команды 33 очка. До четвертой позиции, которую заняла луганская Заря, отставание всего в 3 балла.

Футбола в Украине – быть

27 мая представители клубов и УПЛ собрались на совместном заседании, где обсудили судьбу предстоящего сезона УПЛ. Обе стороны выступили за то, что футбольный сезон должен состояться в Украине, война не должна быть препятствием.

По словам журналиста Игоря Цыганика, инициатором такого решения стал Владимир Зеленский.

Новый сезон пройдет без двух клубов. Черниговская Десна и Мариуполь серьезно пострадали от агрессии России, разбомбившей их футбольную инфраструктуру. Однако за этими командами сохранятся места в УПЛ, даже из-за пропуска следующего сезона-2022/2023.

Относительно прав на телетрансляцию украинского чемпионата, уже ведутся переговоры с партнерами, которые готовы на выгодных для обеих сторон условиях приобрести медийные права на УПЛ.

Как сообщал журналист Игорь Бурбас, в УПЛ рассматривают два варианта. Первый это то, что новый сезон может состояться исключительно в столице Украины. Второй – на западе страны.

До этого всего руку помощи готова протянуть Ла Лига. Испанцы могут выделить два миллиона евро на проведение нового сезона УПЛ.

Шахтер и Динамо будут играть в Лиге чемпионов, а Днепр-1 пробился в Лигу Европы.