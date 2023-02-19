У нас свои еврокубки: Ворскла стала победителем Winter Cup-2023
Источник:Инстаграм Ворсклы
Полтавский коллектив оказался сильнейшим во втором в истории розыгрыше Winter Cup. Соревнования этого года носили статус международных.
Ворскла в финальном матче одолела лидера Первой лиги Украины Полесья. Победа полтавскому коллективу оказалась нелегкой.
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Второй в истории чемпион
Основное время финального поединка завершилось ничьей со счетом 2:2. Все перешло в серию послематчевых пенальти. Там полтавский коллектив оказался успешнее в лотерее, чем житомирский. Ворскла одержала победу 5:4 в последнем батле и заслуженно подняла трофей над своей головой. Кстати, героем Ворсклы стал молодой голкипер Павел Исаенко, который в свое время (в возрасте 16-ти лет) уже выручал "зелено-белых" в Кубке Украины в серии послематчевых пенальти.
Также в турнире приняли участие ровенский Верес и эстонская Левадия. Участие страны из Прибалтики и позволило носить турниру статус международного.
Чемпион первого розыгрыша:
- Впервые Winter Cup состоялся в 2022 году, соревнования прошли в Турции.
- Тогда участие в туринире приняли также четыре команды, а именно Полесье, Вереск, Черноморец и Металлист.
- Победителем того времени новоиспеченных соревнований стал клуб Первой лиги Украины Полесья. Кстати, уже тогда в составе "волков" выступал боксер Александр Усик.