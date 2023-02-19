Ворскла у фінальному матчі здолала лідера Першоії ліги України Полісся. Перемога полтавському колективу далась не легко.
Варте уваги Захисник збірної України дебютував за клуб легендарного Бекхема
Другий в історії чемпіон
Основний час фінального поєдинку завершився нічиєю з рахунком 2:2. Все перейшло у серію післяматчевих пенальті. Там полтавський колектив виявився успішніший у лотереї, аніж житомирський. Ворскла здобула перемогу 5:4 у останньому батлі та заслужено підняла здобутий трофей над своєю головою. До речі, героєм Ворскли став молодий голкіпер Павло Ісаєнко, який свого часу (у віці 16-ти років) вже виручав "зелено-білих" у Кубку України в серії післяматчевих пенальті.
Також у турнірі взяли участь рівненський Верес та естонська Левадія. Участь країни з Прибалтики і дозволила носити турніру статус міжнародного.
Чемпіон першого розіграшу:
- Вперше Winter Cup відбувся у 2022-му році, змагання пройшли у Туреччині.
- Тоді участь у турінір взяли також чотири команди, а саме Полісся, Верес, Чорноморець та Металіст.
- Переможцем на той час новоспечених змагань став клуб Першої ліги України Полісся. До речі, вже тоді у складі "вовків" виступав боксер Олександр Усик.