Ворскла у фінальному матчі здолала лідера Першоії ліги України Полісся. Перемога полтавському колективу далась не легко.

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Другий в історії чемпіон

Основний час фінального поєдинку завершився нічиєю з рахунком 2:2. Все перейшло у серію післяматчевих пенальті. Там полтавський колектив виявився успішніший у лотереї, аніж житомирський. Ворскла здобула перемогу 5:4 у останньому батлі та заслужено підняла здобутий трофей над своєю головою. До речі, героєм Ворскли став молодий голкіпер Павло Ісаєнко, який свого часу (у віці 16-ти років) вже виручав "зелено-білих" у Кубку України в серії післяматчевих пенальті.

Також у турнірі взяли участь рівненський Верес та естонська Левадія. Участь країни з Прибалтики і дозволила носити турніру статус міжнародного.

Чемпіон першого розіграшу: