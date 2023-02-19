Ворскла в финальном матче одолела лидера Первой лиги Украины Полесья. Победа полтавскому коллективу оказалась нелегкой.

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Основное время финального поединка завершилось ничьей со счетом 2:2. Все перешло в серию послематчевых пенальти. Там полтавский коллектив оказался успешнее в лотерее, чем житомирский. Ворскла одержала победу 5:4 в последнем батле и заслуженно подняла трофей над своей головой. Кстати, героем Ворсклы стал молодой голкипер Павел Исаенко, который в свое время (в возрасте 16-ти лет) уже выручал "зелено-белых" в Кубке Украины в серии послематчевых пенальти.

Также в турнире приняли участие ровенский Верес и эстонская Левадия. Участие страны из Прибалтики и позволило носить турниру статус международного.

Чемпион первого розыгрыша: