Днепр-1 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Шахтера на два очка. Но впереди у команд очная встреча. Но для того, чтобы и дальше оставаться среди претендентов, днепрянам нужно набирать очки в матче против Ворсклы.

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Полтавский клуб еще в теории остается претендентом на еврокубковые места по итогам сезона. Команда на шестом месте, но отстает от пятой Александрии на шесть очков за три тура до окончания чемпионата.

Матч Днепр-1 – Ворскла состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард". Начало встречи в 13.00.

Днепр-1 – Ворскла онлайн