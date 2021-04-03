Донецкий Шахтер позволил Динамо оторваться на 7 очков. Теперь "горняки" не имеют права на ошибку. Однако 4 апреля Шахтера ждет непростой матч против Ворсклы в рамках 20 тура УПЛ.

Шахтер за последние 5 матчей в чемпионате Украины потерпел сразу два поражения. Из-за неудач возле "горняков" в турнирной таблице находится Заря. Правда, луганчане также позволили себе дважды потерять очки.

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Один балл в таблице разделяет Ворсклу и Зарю. Следовательно, горожанам крайне важно брать хоть какие-то очки в противостоянии с Шахтером. Это позволит Ворскле побороться за "бронзу" УПЛ.

Ворскла – Шахтер прогноз Favbet

У Шахтера негативная серия в матчах с Ворсклой. Дончане не могут одолеть команду Юрия Максимова две игры подряд. В первом круге УПЛ сезона 2020/2021 команды разошлись миром 1:1. В прошлом сезоне Ворскла победила дома со счетом 1:0.

Очевидно, что Шахтер настроен взять реванш. Победу дончан в матче с Ворсклой оценивают коэффициентом 1,39. В то же время на победу Ворсклы в компании Favbet предлагают коэффициент 8,90. Если игра завершится ничьей – коэффициент 4,55.

Шахтер сейчас крайне нестабилен и находится в кризисе. Поэтому у Ворсклы есть все шансы получить положительный для себя результат – не проиграть.

Можно сделать ставку на двойной шанс. В частности победа или ничья Ворсклы в матче с Шахтером оценена коэффициентом 2,92.

Также в компании Favbet предлагают сладкий коэффициент 2,26 на то, что обе команды будут отмечены забитыми голами. В сезоне 2020/2021 оборона Шахтера и Ворсклы пропустила по 15 голов в УПЛ.

Поединок Ворскла – Шахтер состоится 4 апреля. Игра начнется в 17:00.