В субботу, 24 октября, состоится матч, в котором сойдутся донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла". Этот матч изменил и место проведения, и время начала поединка. Пройдет он без зрителей, поэтому посмотреть его можно будет по телевидению и онлайн.

Сначала этот матч должен был состояться в Полтаве. И начаться в 17:00. Но из-за того, что Полтава попала в "красную" зону эпидемиологической безопасности, матч решили перенести в другой город. Выбор пал на Александрию и стадион "Ника". Но игра и там не состоится. В "Ворскле" заявили, что "Шахтер" поставил условие проведения матча в Киеве. И второй матч между этими командами во втором круге УПЛ тоже должен был бы пройти в Киеве.

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В конечном итоге удалось договориться, что этот матч таки состоится в Киеве. Но хозяином встречи выступит "Шахтер". Зато во втором круге команды между собой сыграют в Полтаве.

У обеих команд один транслятор матчей – каналы "Футбол 1/2/3". И именно на канале "Футбол 2" и покажут в прямом эфире этот матч.

Смотреть онлайн матч "Шахтер – "Ворскла" можно на видеосервисе Oll.tv. Он является официальным транслятором УПЛ и матчей сборной Украины. Однако доступ к трансляции платный. За месячный абонемент только на эти три канала придется заплатить 109 гривен. Также можно оформить и другие подписки – "xtra sport" за 139 гривен или же "xtra sport oll inclusive" за 189 гривен.