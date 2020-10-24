В суботу, 24 жовтня, відбудеться матч, в якому зійдуться донецький "Шахтар" та полтавська "Ворскла". Цей матч змінив і місце проведення, і час початку поєдинку. Відбудеться він без глядачів, тож переглянути його можна буде по телебаченню та онлайн.

Спочатку цей матч мав відбутися в Полтаві. І розпочатися о 17:00. Та через те, що Полтава потрапила до "червоної" зони епідеміологічної безпеки, матч вирішили перенести в інше місто. Вибір пав на "Олександрію" і стадіон "Ніка". Та гра і там не відбудеться. У "Ворсклі" заявили, що "Шахтар" поставив умову проведення матчу в Києві. І другий матч між цими командами у другому колі УПЛ теж мав би пройти в Києві.

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В кінцевому результаті вдалося домовитися, що цей матч таки відбудеться в Києві. Але господарем зустрічі виступить "Шахтар". натомість у другому колі команди між собою зіграють у Полтаві.

В обох команд один транслятор матчів – канали "Футбол 1/2/3". І саме на каналі "Футбол 2" і покажуть у прямому ефірі цей матч.

Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Ворскла" можна на відеосервісі Oll.tv. Він є офіційним транслятором УПЛ та матчів збірної України. Однак доступ до трансляції платний. За місячний абонемент лише на ці три канали доведеться заплатити 109 гривень. Також можна оформити й інші підписки – "xtra sport" за 139 гривень або ж "xtra sport oll inclusive" за 189 гривень.