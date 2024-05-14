Поединок будет проводиться в Ровно на стадионе “Авангард”. Старт матча запланирован на 19:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать финал

Решающую игру турнира можно будет посмотреть бесплатно. В свободном доступе ее будет транслировать телеканал ICTV2.

Трансляция национального вещателя будет доступна как клиентам кабельного телевидения, так и пользователям онлайн-платформ с функцией ТВ. Комментаторами матча станут Денис Босянок и Роман Бебех.

Отметим, что это будет третья очная встреча между соперниками в нынешнем сезоне. В Украинской Премьер-лиге каждая из команд одержала по одной минимальной победе – в первом круге "горняки" во Львове уступили со счетом 1:2, а уже весной этого года в Полтаве взяли реванш, минимально победив 1:0.

Путь к финалу

Оба коллектива начали участие в турнире на стадии 1/8 финала. Все свои матчи они выиграли в основное время, пропустив на двоих лишь 1 гол.

Шахтер на пути к финалу переиграл ровенский Верес (3:0), сумскую Викторию (3:0) и одесский Черноморец (4:1), Ворскла же прошла харьковский Металлист 1925 (3:0), киевскую Оболонь (3:0) и житомирское Полесье (1:0).

Справка. "Горняки" за свою историю выиграли 13 национальных кубков, последний раз они триумфовали в сезоне-2018/2019. Ворскла же в своем активе имеет 1 Кубок Украины. Полтавский клуб добыл свой трофей в кампании-2008/2009, обыграв в финале именно донецкий Шахтер (1:0).

Напомним, что действующим победителем Кубка Украины является киевское Динамо. "Бело-синие" выиграли свой титул еще в 2021 году, после чего турнир в сезоне-2021/2022 не был доигран из-за начала полномасштабного вторжения, а в следующей кампании было решено его не проводить.