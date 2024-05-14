Поєдинок буде проводитися у Рівному на стадіоні "Авангард". Старт матчу заплановано на 19:00, пише 24 Канал.
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Хто транслюватиме фінал
Вирішальну гру турніру можна буде подивитися безплатно. У вільному доступі її транслюватиме телеканал ICTV2.
Трансляція національного мовника буде доступна як клієнтам кабельного телебачення, так і користувачам онлайн-платформ із функцією ТБ. Коментаторами матчу стануть Денис Босянок і Роман Бебех.
Зазначимо, що це буде третя очна зустріч між суперниками у нинішньому сезоні. В Українській Прем'єр-лізі кожна з команд здобула по одній мінімальній перемозі – у першому колі "гірники" у Львові поступилися з рахунком 1:2, а вже навесні цього року в Полтаві взяли реванш, мінімально перемігши 1:0.
Шлях до фіналу
Обидва колективи розпочали участь у турнірі на стадії 1/8 фіналу. Всі свої матчі вони виграли в основний час, пропустивши на двох лише 1 гол.
Шахтар на шляху до фіналу переграв рівненський Верес (3:0), сумську Вікторію (3:0) та одеський Чорноморець (4:1), Ворскла ж пройшла харківський Металіст 1925 (3:0), київську Оболонь (3:0) та житомирське Полісся (1:0).
Нагадаємо, що чинним переможцем Кубка України є київське Динамо. "Біло-сині" виграли свій титул ще у 2021 році, після чого турнір у сезоні-2021/2022 не було дограно через початок повномасштабного вторгнення, а в наступній кампанії було вирішено його не проводити.