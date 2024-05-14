Поєдинок буде проводитися у Рівному на стадіоні "Авангард". Старт матчу заплановано на 19:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме фінал

Вирішальну гру турніру можна буде подивитися безплатно. У вільному доступі її транслюватиме телеканал ICTV2.

Трансляція національного мовника буде доступна як клієнтам кабельного телебачення, так і користувачам онлайн-платформ із функцією ТБ. Коментаторами матчу стануть Денис Босянок і Роман Бебех.

Зазначимо, що це буде третя очна зустріч між суперниками у нинішньому сезоні. В Українській Прем'єр-лізі кожна з команд здобула по одній мінімальній перемозі – у першому колі "гірники" у Львові поступилися з рахунком 1:2, а вже навесні цього року в Полтаві взяли реванш, мінімально перемігши 1:0.

Шлях до фіналу

Обидва колективи розпочали участь у турнірі на стадії 1/8 фіналу. Всі свої матчі вони виграли в основний час, пропустивши на двох лише 1 гол.

Шахтар на шляху до фіналу переграв рівненський Верес (3:0), сумську Вікторію (3:0) та одеський Чорноморець (4:1), Ворскла ж пройшла харківський Металіст 1925 (3:0), київську Оболонь (3:0) та житомирське Полісся (1:0).

Довідка. "Гірники" за свою історію виграли 13 національних кубків, востаннє вони тріумфували в сезоні-2018/2019. Ворскла ж у своєму активі має 1 Кубок України. Полтавський клуб здобув свій трофей у кампанії-2008/2009, обігравши у фіналі саме донецький Шахтар (1:0).

Нагадаємо, що чинним переможцем Кубка України є київське Динамо. "Біло-сині" виграли свій титул ще у 2021 році, після чого турнір у сезоні-2021/2022 не було дограно через початок повномасштабного вторгнення, а в наступній кампанії було вирішено його не проводити.