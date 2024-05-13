Чемпионат Украины 2023-2024 приближается к развязке. В турнире осталось отыграть всего два тура, а вопрос топ-тройки уже решен досрочно, пишет 24 Канал.

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Хорошая результативность

В восьми матчах тура команды оформили 17 голов, то есть в среднем 2,13 мяча за матч. Это посредственный показатель для УПЛ, при этом лишь в одной игре была зафиксирована нулевая ничья. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.

Ворскла – Минай 2:3

Оболонь – Рух 0:0

Шахтер – Динамо 1:0

Александрия – Днепр-1 1:0

Черноморец – Металлист 1925 3:0

Кривбасс – Полесье 0:1

Колос – ЛНЗ 1:3

Заря – Верес 1:1

Основные моменты 28 тура

Именно в этом туре официально определился чемпион Украины 2023-2024! Шахтер в очной встрече второй раз за сезон переиграл Динамо и стал недосягаемым для киевлян. Для донецкой команды это уже 15-е чемпионство, что на одно меньше чем у "бело-синих".

Само же Динамо гарантировало себе второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Третью позицию уже забронировал за собой Кривбасс, который с высокой долей вероятности сыграет в Лиге Европы.

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На еще две путевки в еврокубки претендуют Днепр-1, Рух и Полесье. Первые имеют два очка гандикапа перед львовянами и житомирцами. Впрочем, каждую из команд еще ждут матчи против грандов. Правда, те уже не мотивированы.

Календарь матчей претендентов на еврокубки:

29 тур . Днепр-1 – Шахтер

. Днепр-1 – Шахтер 29 тур . Рух – Черноморец

. Рух – Черноморец 29 тур . Металлист 1925 – Полесье

. Металлист 1925 – Полесье 30 тур . Черноморец – Днепр-1

. Черноморец – Днепр-1 30 тур . Рух – Динамо

. Рух – Динамо 30 тур. Полесье – Шахтер

Кроме того, продолжает расти напряжение в борьбе за выживание. Третье подряд поражение Колоса опустило команду на расстояние всего трех очков от зоны переходных матчей.

А вот Минай чудом вырвал победу над Ворсклой и снова покинул последнюю позицию. Также высокие шансы избежать прямого вылета имеет Оболонь, у которой четырехочковый гандикап от Миная и Металлиста 1925.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтёр 28 22 4 2 62-21 70 2 Динамо 28 20 3 5 67-26 63 3 Кривбасс 28 16 6 6 47-27 54 4 Днепр-1 28 13 9 6 37-26 48 5 Рух 28 11 13 4 41-29 46 6 Полесье 28 13 7 8 34-27 46 7 ЛНЗ 28 9 8 11 28-33 35 8 Заря 28 7 11 10 28-34 32 9 Черноморец 28 10 2 16 38-43 32 10 Александрия 28 7 9 12 25-36 30 11 Ворскла 28 8 6 14 27-44 30 12 Колосс 28 6 11 11 18-28 29 13 Оболонь 28 5 11 12 17-35 26 14 Верес 28 5 9 14 27-43 24 15 Минай 28 4 10 14 24-45 22 16 Металлист 1925 28 5 7 16 28-52 22

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 13 Виталий Буяльский (Динамо) – 10 Даниил Сикан (Шахтер) – 10 Эдуардо Герреро (Заря) – 9 Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 9 Александр Филиппов (Днепр-1) – 8 Андрей Штогрин (Черноморец) – 8 Андрей Ярмоленко (Динамо) – 8 Олег Кожушко (Кривбасс) – 8

Расписание 29 тура чемпионата Украины