Чемпионат Украины 2023-2024 приближается к развязке. В турнире осталось отыграть всего два тура, а вопрос топ-тройки уже решен досрочно, пишет 24 Канал.
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Хорошая результативность
В восьми матчах тура команды оформили 17 голов, то есть в среднем 2,13 мяча за матч. Это посредственный показатель для УПЛ, при этом лишь в одной игре была зафиксирована нулевая ничья. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.
Ворскла – Минай 2:3
Оболонь – Рух 0:0
Шахтер – Динамо 1:0
Александрия – Днепр-1 1:0
Черноморец – Металлист 1925 3:0
Кривбасс – Полесье 0:1
Колос – ЛНЗ 1:3
Заря – Верес 1:1
Основные моменты 28 тура
Именно в этом туре официально определился чемпион Украины 2023-2024! Шахтер в очной встрече второй раз за сезон переиграл Динамо и стал недосягаемым для киевлян. Для донецкой команды это уже 15-е чемпионство, что на одно меньше чем у "бело-синих".
Само же Динамо гарантировало себе второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Третью позицию уже забронировал за собой Кривбасс, который с высокой долей вероятности сыграет в Лиге Европы.
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На еще две путевки в еврокубки претендуют Днепр-1, Рух и Полесье. Первые имеют два очка гандикапа перед львовянами и житомирцами. Впрочем, каждую из команд еще ждут матчи против грандов. Правда, те уже не мотивированы.
Календарь матчей претендентов на еврокубки:
- 29 тур. Днепр-1 – Шахтер
- 29 тур. Рух – Черноморец
- 29 тур. Металлист 1925 – Полесье
- 30 тур. Черноморец – Днепр-1
- 30 тур. Рух – Динамо
- 30 тур. Полесье – Шахтер
Кроме того, продолжает расти напряжение в борьбе за выживание. Третье подряд поражение Колоса опустило команду на расстояние всего трех очков от зоны переходных матчей.
А вот Минай чудом вырвал победу над Ворсклой и снова покинул последнюю позицию. Также высокие шансы избежать прямого вылета имеет Оболонь, у которой четырехочковый гандикап от Миная и Металлиста 1925.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтёр
|28
|22
|4
|2
|62-21
|70
|2
|Динамо
|28
|20
|3
|5
|67-26
|63
|3
|Кривбасс
|28
|16
|6
|6
|47-27
|54
|4
|Днепр-1
|28
|13
|9
|6
|37-26
|48
|5
|Рух
|28
|11
|13
|4
|41-29
|46
|6
|Полесье
|28
|13
|7
|8
|34-27
|46
|7
|ЛНЗ
|28
|9
|8
|11
|28-33
|35
|8
|Заря
|28
|7
|11
|10
|28-34
|32
|9
|Черноморец
|28
|10
|2
|16
|38-43
|32
|10
|Александрия
|28
|7
|9
|12
|25-36
|30
|11
|Ворскла
|28
|8
|6
|14
|27-44
|30
|12
|Колосс
|28
|6
|11
|11
|18-28
|29
|13
|Оболонь
|28
|5
|11
|12
|17-35
|26
|14
|Верес
|28
|5
|9
|14
|27-43
|24
|15
|Минай
|28
|4
|10
|14
|24-45
|22
|16
|Металлист 1925
|28
|5
|7
|16
|28-52
|22
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 13
- Виталий Буяльский (Динамо) – 10
- Даниил Сикан (Шахтер) – 10
- Эдуардо Герреро (Заря) – 9
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 9
- Александр Филиппов (Днепр-1) – 8
- Андрей Штогрин (Черноморец) – 8
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 8
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 8
Расписание 29 тура чемпионата Украины
- 18 мая (суббота), 15:30. Динамо – Кривбасс
- 19 мая (воскресенье), 15:30. Верес – Александрия
- 19 мая (воскресенье), 15:30. Днепр-1 – Шахтер
- 19 мая (воскресенье), 15:30. Ворскла – Оболонь
- 19 мая (воскресенье), 15:30. ЛНЗ – Заря
- 19 мая (воскресенье), 15:30. Металлист 1925 – Полесье
- 19 мая (воскресенье), 15:30. Минай – Колос
- 19 мая (воскресенье), 15:30. Рух – Черноморец