Украины в ЛЧ не будет: Рома поиздевалась над женской командой Ворсклы, выбив полтавок из турнира

"Зелено-белые" не смогли достичь вожделенной цели. "Волчицы" оказалось слишком сложным соперником.

Ворскла – Рома 1:6

Голы: Козлова, 50 – Винс, 35, Латорре, 56, Ди Гульельмо, 58, 68, Котик (авт.), 83, 88

Ворскла и Рома провели ответный матч в рамках квалификации в женскую Лигу чемпионов, победу в котором одержали итальянки. Украинки хотели бы поскорее забыть эту встречу, пишет 24 Канал.

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Не выдержали давления

Полтавский коллектив, который в первой игре "финала" отбора в ЛЧ уступил разгромно Роми со счетом 3:0, и так настраивался на очень сложный поединок. Но вот украинки и предположить не могли, что все пойдет тотально коту под хвост. Первый тайм показался скупым на голы, "волчицы" смогли отличиться только под занавес первой 45-минутки, что уже и так практически ставило крест на амбициях Ворсклы.

Но вот вторая половина встречи началась с взятия ворот полтавского клуба, что все же дарило призрачную надежду на сказочный камбек, однако такая "спех" "зелено-белых" разозлила "волчиц", а потому те перестали сдерживать себя. Роме понадобилось 18 минут после гола украинок, чтобы забить еще три мяча в ворота соперниц и сделать счет разгромным, но вот это был не конец.

Настоящий ужас ждал еще одной из игроков полтавского клуба. Защитница Ворсклы Котик за 5 минут умудрилась отправить мяч к своим воротам, полностью размазав свою команду по газону. Таким образом, итальянки выбросили за борт украинок, а сами отправились в групповой этап Лиги чемпионов, забив "зелено-белым" за две игры 9 мячей.

Видеообзор матча:

. В последний раз украинский клуб выступал в женской ЛЧ в сезоне 2021/2022. Тогда Жилстрой-1 занял третье место в квартете, уступив ПСЖ и Реал и уступив Брейдаблику.

Напомним, что чемпионки Украины уже прошли два этапа по пути в желанную Лигу чемпионов. Сначала полтавский коллектив в невероятном поединке в дополнительное время справился с эстонской Флорой (4:3), а впоследствии разобрался еще и с хорватским Осиеком (3:0). Украину в ЛЧ также представлял и прошлогодний "серебряный" призер чемпионата Кривбасс, однако криворожский клуб на первой же стадии уступил французскому Парижу (4:0).