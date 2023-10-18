Соглашение с новичком Украинской Премьер-лиги заключил Лукас Тейлор. Оно рассчитано до конца сезона-2023/2024.

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Опытный новичок

До 1 сентября бразилец был на контракте с донецким Шахтером, после чего получил статус свободного агента. У 28-летнего футболиста есть значительный опыт выступлений в Украине. Он играл за футбольный клуб Львов, Днепр-1 и Донецкий Шахтер.

Также выступал за разные коллективы на родине в Бразилии, а в Европе играл за португальский Эшторил-Прая и греческий ПАОК. Однако ни в одной из команд не смог задержаться надолго. Максимальное количество матчей за один клуб, которое провел Лукас Тейлор – это 30 поединков в составе действующего вице-чемпиона УПЛ.

Смотрите видео с презентацией Лукаса Тейлора

Справка. Дебютировать бразильский новичок Полесья за новую команду может уже 22 октября. В этот день житомирский клуб, занимающий второе место в таблице УПЛ, на выезде будет играть с полтавской Ворсклой. Старт поединка запланирован на 15:00.