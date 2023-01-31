Ворскла подписала бразильского нападающего, который выигрывал Лигу чемпионов

Рикардо Лопес усилит полтавскую команду во вторую половину сезона УПЛ. Бразилец должен заменить Марлисона, который вылетел к концу сезона из-за травмы.

Недавно полтавская Ворскла потеряла своего основного нападающего Марлисона. Бразилец порвал крестообразные связи в бытовой атмосфере и не поможет полтавчанам до конца сезона.

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Впрочем, "зелено-белые" не тратили время и оперативно нашли замену Марлисону. Официальный сайт клуба сообщает о подписании бразильского атакующего универсала Рикардо Лопеса.

О продолжительности и условиях контракта Ворскла не сообщает, но отмечает, что тренерский штаб давно следил за 32-летним футболистом. Рикардо присоединится к полтавчанам на турецком сборе.

Кто такой Рикардо Лопес

Ранее Лопес выступал за бразильские Форталезу и Глобо, а также корейский Чонбук Хенде Моторс, китайский Шанхай Порт и японскую Чибу. Вместе с корейцами Рикардо трижды выигрывал чемпионат страны и становился победителем Азиатской Лиги чемпионов в 2016 году.

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После первого круга УПЛ Ворскла застолбила за собой место в середине турнирной таблицы. Команда Виктора Скрипника уходит девятой, отставая от еврокубковой зоны на 6 баллов, а от зоны плей-аут – на 4.