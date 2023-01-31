Нещодавно полтавська Ворскла втратила свого основного нападника Марлісона. Бразилець порвав хрестоподібні зв'язки у побутовій атмосфері і не допоможе полтавцям до кінця сезону.

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Втім "зелено-білі" не марнували час і оперативно знайшли заміну Марлісону. Офіційний сайт клубу повідомляє про підписання бразильсокого атакувального універсала Рікардо Лопеса.

Про тривалість та умови контракту Ворскла не повідомляє, але зазначає, що тренерський штаб давно слідкував за 32-річним футболістом. Рікардо доєднається до полтавців на турецькому зборі.

Хто такий Рікардо Лопес

Раніше Лопес виступав за бразильські Форталезу і Глобо, а також корейський Чонбук Хьонде Моторс, китайський Шанхай Порт та японську Чібу. Разом з корейцями Рікардо тричі вигравав чемпіонат країни та ставав переможцем Азійської Ліги чемпіонів у 2016 році.

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Після першого кола УПЛ Ворскла застовбила за собою місце у середині турнірної таблиці. Команда Віктора Скрипника йде дев'ятою, відстаючи від єврокубкової зони на 6 балів, а від зони плей-аут – на 4.