Марлисон получил сложную травму, что и выбило нападающего из колеи. На собрании Ворсклы отсутствует еще один легионер.
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Курьез Ворсклы
Бразилец разорвал крестообразные связи. Самое интересное, что Марлисон травмировался не в профессиональной атмосфере, а в бытовой во время отпуска. Игрок будет зализывать раны до лета, поэтому Ворскла не сможет положиться на бразильского футболиста.
Но вот полтавский коллектив нашел замену Марлисону в лице опытного форварда. Но пока имя новобранца не разглашается. Также на собрании Ворсклы отсутствует Сефери, выясняющий юридические вопросы с клубом.
Карьера Марлисона
- Игрок большинство своей футбольной жизни провел в родной Бразилции, поиграв там ряд клубов.
- В Украине Марлисон сначала оказался в Металлисте 1925 года, за который провел 14 матчей и забил 5 голов. Харьковский клуб арендовал бразильца с правом выкупа, но с начала войны Марлисон досрочно вернулся в Бразилию.
- Но в Украине футболисту суждено было поиграть, но на этот раз в полтаве. В этом сезоне за "зелено-белых" провел 12 матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист.