Ворскла отыгралась на новичке УПЛ после унижения от Шахтера: видео ливня голов

Полтавская команда смогла сломить сопротивление Левого Берега и набить ему три "сухих" мяча. Для Ворсклы это первые очки в новом сезоне УПЛ.

Левый Берег – Ворскла 0:3

Голы: Челядин, 50, Ковталюк, 68, Мякушко, 90+3.

В чемпионате Украины 2024-2025 начался второй тур сезона. В стартовой игре уикенда новичок элитного дивизиона Левый Берег принимал полтавскую Ворсклу, пишет 24 Канал.

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Провальный старт в УПЛ

В первом туре оба клуба остались без очков. "Зелено-белые" без шансов были разгромлены Шахтером на своем поле – 0:5. А вот киевляне были близки к тому, чтобы вырвать ничью в стартовом матче.

Подопечные Первака играли на 0:0 против ЛНЗ, но в компенсированное время команда из Черкасс таки вырвала победу. Теперь же первые очки точно набрал бы Левый Берег или Ворскла.

Киевляне снова сделали ставку на оборону и почти не напрягали Исенко. В первом тайме вообще ни одна команда не нанесла удар в створ. После перерыва игра так же проходила без супермоментов, но Ворскле удалось реализовать преимущество во владении мячом.

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Ударный второй тайм

После подачи Ворсклы с углового вратарь Левого Берега Механов выпустил мяч из рук. Этим воспользовался Челядин, который направил снаряд в пустые ворота.

Видео гола Челядина:

Этот мяч раскрепостил полтавчан, которые продолжали добивать новичка УПЛ. Сначала счет удвоил вышедший на замену Ковталюк,, который головой замкнул навес Челядина.

Видео гола Ковталюка:

А добил хозяев Мякушко, которого пасом пяткой на убойную позицию вывел Шкриель. Поэтому Ворскла набирает три очка и может готовиться к битве с Оболонью через неделю. А вот Левый Берег ждет бой с чемпионом Шахтером.

Видео гола Мякушко: