Лівий Берег – Ворскла 0:3

Голи: Челядін, 50, Ковталюк, 68, Мякушко, 90+3.

В чемпіонаті України 2024-2025 розпочався другий тур сезону. У стартовій грі вікенду новачок елітного дивізіону Лівий Берег приймав полтавську Ворсклу, пише 24 Канал.

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Провальний старт в УПЛ

У першому турі обидва клуби залишились без очок. "Зелено-білі" без шансів були розгромлені Шахтарем на своєму полі – 0:5. А ось кияни були близькими до того, щоб вирвати нічию у стартовому матчі.

Підопічні Первака грали на 0:0 проти ЛНЗ, але у компенсований час команда з Черкас таки вирвала перемогу. Тепер же перші очки точно набрав би Лівий Берег або Ворскла.

Кияни знову зробили ставку на оборону та майже не напружували Ісенка. У першому таймі взагалі жодна команда не завдала удару у ствір. Після перерви гра так само проходила без супермоментів, але Ворсклі вдалось реалізувати перевагу у володінні м'ячем.

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Ударний другий тайм

Після подачі Ворскли з кутового воротар Лівого Берега Механів випустив м'яч з рук. Цим скористався Челядін, який направив снаряд у порожні ворота.

Відео голу Челядіна:

Цей м'яч розкрепостив полтавців, які продовжували добивати новачка УПЛ. Спочатку рахунок подвоїв Ковталюк, який вийшов на заміну та головою замкнув навіс Челядіна.

Відео голу Ковталюка:

А добив господарів Мякушко, якого пасом п'ятою на вбивчу позицію вивів Шкрієль. Тож Ворскла набирає три очки та може готуватися до битви з Оболонню за тиждень. А ось на Лівий Берег чекає бій з чемпіоном Шахтарем.

Відео голу Мякушка: