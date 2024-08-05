Чемпионат Украины 2024-2025 наконец стартовал! Первый тур получился неполным, из-за участия игроков на Олимпийских играх-2024 были перенесены матчи Александрия – Динамо и Рух – Полесье, пишет 24 Канал.

По теме Шахтер с разгрома начал новый сезон в УПЛ: видео сумасшедших голов от игрока сборной Украины

Хорошая результативность

В шести матчах тура команды оформили 14 голов, то есть в среднем 2,33 мяча за матч. Это посредственный показатель для УПЛ, особенно с учетом того, что 9 из 14-ти голов были оформлены в двух матчах. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.

Верес – Карпаты 0:0

Кривбасс – Черноморец 1:0

ЛНЗ – Левый Берег 1:0

Оболонь – Колос 2:2

Ворскла – Шахтер 0:5

Заря – Ингулец 2:1

Основные моменты 1 тура

С разгромной победы начал новый сезон чемпион Шахтер. Команда Марино Пушича не оставила ни шанса Ворскле, забив в Полтаве пять мячей. Особенно стоит отметить дубль Матвиенко, которому удались два крутых выстрела издали.

Вторым самым результативным матчем тура неожиданно стала битва Оболони и Колоса. Команды порадовали фанатов, забив по два гола на "Оболонь-Арене".

Читайте также Устроили голевую перестрелку: "пивовары" расписали мировую с Колосом в матче с четырьмя голами

А вот новички сезона скорее разочаровывали. Только Карпатам удалось не проиграть свой матч, при этом нулевую ничью с Вересом львовянам пришлось отстаивать в меньшинстве.

Зато Левый Берег и Ингулец пропустили решающие голы в компенсированное время от ЛНЗ и Зари соответственно. Также к лидерам присоединился и Кривбасс, который убедительно по игре, а не по счету, все же одолел Черноморец.

Видеообзор 1 тура чемпионата Украины 2024-2025:

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтёр 1 1 0 0 5-0 3 2 Заря 1 1 0 0 2-1 3 3 Кривбасс 1 1 0 0 1-0 3 4 ЛНЗ 1 1 0 0 1-0 3 5 Колос 1 0 1 0 2-2 1 6 Оболонь 1 0 1 0 2-2 1 7 Карпаты 1 0 1 0 0-0 1 8 Верес 1 0 1 0 0-0 1 9 Динамо 0 0 0 0 0-0 0 10 Полесье 0 0 0 0 0-0 0 11 Рух 0 0 0 0 0-0 0 12 Александрия 0 0 0 0 0-0 0 13 Ингулец 1 0 0 1 1-2 0 14 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0 15 Левый Берег 1 0 0 1 0-1 0 16 Ворскла 1 0 0 1 0-5 0

Стоит знать Заря вырвала победу в первом матче чемпионата Украины 2024-2025: видео супергола от хорвата

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Николай Матвиенко (Шахтер) – 2 Андрей Цуриков (Колос) – 2

Расписание 2 тура чемпионата Украины