"Засчитали гол, которого не было": Ворскла раскритиковала решение арбитра в Лиги конференций

Полтавская Ворскла вылетела из еврокубков. В ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций украинская команда уступила АИК.

"И снова икалось Виктору Кашшаи"

В конце второго овертайма хозяева матча удвоили свое преимущество – 2:0. Такой результат вполне устраивал шведский клуб, но никак не украинцев.

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На официальном сайте Ворсклы раскритиковали решение сербского арбитра Милоша Милановича засчитать гол АИК в экстратайме матча второго квалификационного раунда Лиги конференций.

"И снова икалось Виктору Кашшаи. Можно понять все: и нереализованные командой Скрипника свои моменты, и то, что фортуна вроде бы выбирает более сильного, и так далее.

Но когда решающий мяч встречи, забитый в овертайме и которого не было, засчитывается без всякой тени сомнения, это уже и речь о судейских двойных стандартах.

Серб Милоша Миланович вместе с помощниками упрекают всех украинских болельщиков футбола, для которых игра номер один в это сложное время, без преувеличения – глоток воздуха.

И имели же все основания рассчитывать на выход Ворсклы к следующему этапу Лиги конференций, если бы не то же "но"", – говорится в официальном сайте клуба.

Видео второго гола

Споры могла решить камера на линии – однако в телетрансляции все повторы были только из центральной камеры с разным уровнем зума. ВАР тоже не в помощь: в прошлом сезоне он не использовался в Лиге конференций до поздних стадий, в квалификации он тоже отсутствует.

В первой встрече подопечные Виктора Скрипника обыграли шведский АИК со счетом 3:2. Триумф украинцев изрядно ошеломил местную прессу.