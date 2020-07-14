Скауты варшавской "Легии" положили глаз на голкипера "Ворсклы" Дмитрия Резника. Они присутствовали на финале Кубка Украины, где полтавчане играли против киевского "Динамо".

За молодого вратаря поляки были готовы заплатить полтавскому клубу 500 тысяч евро, однако эта сумма не удовлетворила руководство "Ворсклы". Финалист Кубка Украины хочет получить значительно больше за Резника, сообщает FootballHub.

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Пока неизвестно, продолжатся ли переговоры между клубами, но такая вероятность существует, так как "Легия" заинтересована в подписании нового вратаря из-за продажи своего кипера Радослава Маецки в "Монако" за 7 миллионов евро.

Отметим, что в минувшие выходные "Легия" досрочно оформила титул чемпиона Польши, став 14-кратным победителем турнира.

Что известно о Дмитрии Резнике