Скаути варшавської "Легії" поклали око на голкіпера "Ворскли" Дмитра Різника. Вони були присутні на фіналі Кубка України, де полтавчани грали проти київського "Динамо".

За молодого воротаря поляки були готові заплатити полтавському клубу 500 тисяч євро, однак ця сума не задовольнила керівництво "Ворскли". Фіналіст Кубка України хоче отримати значно більше за Різника, повідомляє FootballHub.

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Поки невідомо, чи продовжаться переговори між клубами, але така ймовірність існує, так як "Легія" зацікавлена ​​в підписанні нового воротаря через продаж свого кіпера Радослава Маєцкі в "Монако" за 7 мільйонів євро.

Зазначимо, що в минулі вихідні "Легія" достроково оформила титул чемпіона Польщі, ставши 14-разовим переможцем турніру.

Що відомо про Дмитра Різника