Победа с привкусом скандала: Ворскла обыграла Оболонь в матче с отмененным голом
Полтавская Ворскла в матче третьего тура чемпионата Украины противостояла киевской Оболони. Победу хозяевам принесли два точных удара.
Ворскла – Оболонь 2:0
Голы: Нестеренко, 24, Кане, 69
В предыдущем туре Ворскла обыграла Левый Берег со счетом 3:0. Зато "пивовары" потерпели сокрушительное поражение от львовского Руха (0:4), пишет 24 Канал.
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Победа под звуки сирены
Из-за воздушной тревоги матч в Полтаве пришлось начать с опозданием. Российские оккупанты снова напомнили о себе на 18-й минуте поединка, когда арбитр вынужден был забрать команды с поля.
Впрочем встреча в Полтаве состоялась. Полтавчане открыли счет на 24-й минуте поединка. Нестеренко удачно сыграл на добивании после удара Скляра.
На 60-й минуте игрок Оболони Суханов забил мяч в ворота хозяев. Однако судья отменил его, увидев игру рукой у вингера "пивоваров". Протесты игроков и тренеров киевской команды результата не принесли. Арбитр не изменил своего решения.
А на 69-й минуте Ибрахим Кане установил окончательный счет во встрече, воспользовавшись ошибкой защитников Оболони.
Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Ворсклы со счетом 2:0.
Видеообзор матча Ворскла – Оболонь
- Команда Долганского вышла на второе место в турнирной таблице.
- Оболонь потерпела второе подряд поражение и оказалась на предпоследнем месте УПЛ.