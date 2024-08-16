Черноморец – Колос 1:0

Гол: Хобленко, 35

Одесская команда, которая летом обновилась почти на 90 процентов, неудачно начала чемпионат УПЛ. В двух стартовых поединков "моряки" потерпели два поражения, пишет 24 Канал.

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Хобленко отметил свое возвращение голом

Ковалевский Колос тоже со скрипом начал новый сезон. В первых двух матчах команда Поздеева сыграли вничью с "Оболонью" и "Ингульцом".

В стартовые минуты активнее были гости. Неплохие моменты открыть счет имел полузащитник ковалевцев Велетень.

"Моряки" ближе к середине тайма взяли мяч под свой контроль. Это принесло результат на 35-й минуте. Форвард одесситов Хобленко получил пас в штрафной площадке соперника, на замахе положил на газон защитника ковалевцев и пробил мимо Гороха. Этот забитый мяч стал первым для Черноморца в новом сезоне.

Справка. Алексей Хобленко вернулся в Черноморец через шесть лет. Форвард защищал цвета "моряков" с 2016 по 2018 год.

До завершения игрового времени счет на табло не изменился. Все попытки гостей хотя бы вернуть статус-кво завершились ничем.

Видеообзор матча Черноморец – Колос