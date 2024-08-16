Ворскла – Оболонь 2:0

Голы: Нестеренко, 24, Кане, 69

В предыдущем туре Ворскла обыграла Левый Берег со счетом 3:0. Зато "пивовары" потерпели сокрушительное поражение от львовского Руха (0:4), пишет 24 Канал.

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Победа под звуки сирены

Из-за воздушной тревоги матч в Полтаве пришлось начать с опозданием. Российские оккупанты снова напомнили о себе на 18-й минуте поединка, когда арбитр вынужден был забрать команды с поля.

Впрочем встреча в Полтаве состоялась. Полтавчане открыли счет на 24-й минуте поединка. Нестеренко удачно сыграл на добивании после удара Скляра.

На 60-й минуте игрок Оболони Суханов забил мяч в ворота хозяев. Однако судья отменил его, увидев игру рукой у вингера "пивоваров". Протесты игроков и тренеров киевской команды результата не принесли. Арбитр не изменил своего решения.

А на 69-й минуте Ибрахим Кане установил окончательный счет во встрече, воспользовавшись ошибкой защитников Оболони.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Ворсклы со счетом 2:0.

Видеообзор матча Ворскла – Оболонь