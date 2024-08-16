Ворскла – Оболонь 2:0

Голи: Нестеренко, 24, Кане, 69

У попередньому турі Ворскла обіграла Лівий Берег з рахунком 3:0. Натомість "пивовари" зазнали нищівної поразки від львівського Руху (0:4), пише 24 Канал.

Читайте також Перша перемога в сезоні: "моряки" здолали Колос завдяки голу ексдинамівця

Перемога під звуки сирени

Через повітряну тривогу матч у Полтаві довелося розпочати із запізненням. Російські окупанти знову нагадали про себе на 18-й хвилині поєдинку, коли арбітр змушений був забрати команди з поля.

Втім зустріч у Полтаві відбулася. Полтавці відкрили рахунок на 24-й хвилині поєдинку. Нестеренко вдало зіграв на добиванні після удару Скляра.

На 60-й хвилині гравець Оболоні Суханов забив м'яч у ворота господарів. Однак суддя скасував його, побачивши гру рукою у вінгера "пивоварів". Протести гравців та тренерів київської команди результату не принесли. Арбітр не змінив свого рішення.

А на 69-й хвилині Ібрахім Кане встановив остаточний рахунок у зустрічі, скориставшись помилкою захисників Оболоні.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Ворскли з рахунком 2:0.

Відеоогляд матчу Ворскла – Оболонь