У першому офіційно матчі нового сезону-2023/2024 Ворскла здобула несподівану перемогу над Ділою 2:1. Однак вже у матчі-відповіді грузини взяли своє 3:1 та вибили український клуб із Ліги конференцій та відповідно із єврокубків.
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Тренерське крісло серйозно захиталось
Негативну додала й сенсаційна та ще й розгромна поразка Ворскли у виїзному поєдинку проти львівського Руха 4:1. Аж чотири голи влетіло у ворота полтавського колективу, який зміг відповісти лише одним голом.
Після матчу у роздягальню гостей із Полтави зайшов хтось із керівництва клубу, би поспілкуватись із командою після чергового провалу. Розмова була на підвищених тонах не лише з футболістами, а й дісталось головному тренеру команди Віктору Скрипнику, який теж не став мовчати. Наставник відкрив рота та у відповідь висловив свої претензії.
Схоже, що Скрипник отримав не все, що хотів для підсилення команди перед сезоном. Або ж тоді, чому так різко тренер відреагував на претензії одного з керівників Ворскли?
Міг Скрипник покинути тренерське крісло Ворскли ще після матчу проти Руха. Але емоції влягли. Полтавський клуб дав останній шанс 53-річному спеціалісту. Якщо команда не виправить результати у найближчих поєдинках, то клуб попрощається із Скрипником.
Відзначимо, що після поразки від Руха Скрипник проігнорував усі спілкування із пресою. Наставнику явно було не до запитань журналістів.
- Нагадаємо, що Скрипник очолив Ворсклу у липня 2022-го, підписавши контракт до кінця червня 2025 року.
- На чолі команди наставник вже провів 35 матчів (15 перемог, 6 нічиїх та 14 поразок).