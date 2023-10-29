Ворскла – Металлист 1925 2:2

Голы: Корниенко, 47, Нестеренко, 82 – Сидоров, 17, Фарина, 78.

Последние три домашних матча ворсклян завершились поражениями. Поэтому в поединке с Металлистом 1925 Ворскла надеялась избавиться от неприятной тенденции, пишет 24 Канал.

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Результативная ошибка голкипера харьковчан

Подопечные тренерского дуэта Эдмар – Голодюк первыми открыли счет. Экс-форвард запорожского Металлурга Алексей Сидоров удачно сыграл на добивании после удара Дмитрия Юсова.

Ворскла отыгралась в дебюте второго тайма. Левый латераль "зелено-белых" Виктор Корниенко со второй попытки пробил голкипера харьковчан Олега Мозиля.

На этом голы не кончились. На 78-й минуте матча защитник Металлиста 1925 Фарина "обворовал" Скляра и точно пробил с метров 18-ти.

Казалось, что игра завершится победой Металлиста 1925. Однако за 8 минут до завершения матча Ворскла воспользовалась ошибкой Мозиля. Нестеренко сделал навес, который оказался сложным для голкипера харьковчан. Мозиль помог мячу попасть в сетку собственных ворот, став соавтором гола.

В итоге арбитр зафиксировал боевую ничью – 2:2.

Результат матча не внес изменений в турнирную таблицу. Ворскла осталась на 9-м месте, а Металлист 1925 на 11-м.

Видеообзор матча Ворскла – Металлист 1925