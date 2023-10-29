Ворскла – Металіст 1925 2:2

Голи: Корнієнко, 47, Нестеренко, 82 – Сидоров, 17, Фарина, 78.

Останні три домашні матчі ворсклян завершилися поразками. Тож у поєдинку з Металістом 1925 Ворскла сподівалася позбутися неприємної тенденції, пише 24 Канал.

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Результативна помилка голкіпера харків'ян

Підопічні тренерського дуету Едмар – Голодюк першими відкрили рахунок. Ексфорвард запорізького Металурга Олексій Сидоров вдало зіграв на добиванні після удару Дмитра Юсова.

Ворскла відігралася в дебюті другого тайму. Лівий латераль "зелено-білих" Віктор Корнієнко з другої спроби пробив голкіпера харків'ян Олега Мозіля.

На цьому голи не закінчилися. На 78-й хвилині матчу захисник Металіста 1925 Фарина "обікрав" Скляра та влучно пробив з метрів 18-ти.

Здавалося, що гра завершиться перемогою Металіста 1925. Проте за 8 хвилин до завершення матчу Ворскла скористалася помилкою Мозіля. Нестеренко зробив навіс, який виявився складним для голкіпера харків'ян. Мозіль допоміг м'ячу потрапити у сітку власних воріт, ставши співавтором голу.

У підсумку арбітр зафіксував бойову нічию – 2:2.

Результат матчу не вніс змін до турнірної таблиці. Ворскла залишилася на 9-му місці, а Металіст 1925 на 11-му.

Відеоогляд матчу Ворскла – Металіст 1925