Полтавська "Ворскла" 26-го вересня приймала "Маріуполь" у рамках 4 тур української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Полтаві завершився сухою нічиєю.

Ворскла – Маріуполь 0:0

Вилучення: Петерман, 90+5 (Маріуполь)

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Хід гри

Від старту матчу "Маріуполь" запропонував "Ворсклі" високий темп гри, повідомляє 24 канал. "Азовці" високо зустрічали суперника та домінували на футбольному полі.

Однак справді гольових моментів біля воріт Різника не було. "Ворсклі" ближче до середини тайму вдалося відвести гру від своїх воріт, але біля володінь Гальчука загрози голу теж не було.

Жорстка боротьба та швидкий футбол відбувалися під акомпанемент полтавських вболівальників, які гнали своїх улюбленців вперед.

Відразу на старті другого тайму "Маріуполь" награв на стовідсотковий момент. Бондаренко класно протягнув м'яч та віддав на хід Сікану. Данило не встиг на рандеву з Різником і голкіпер накрив м'яч своїм тілом і не дозволив Сікану розмочити нулі на табло.

На середину другого тайму рахунок надалі тримався нічийним: "азовці" територіально переважали й намагалися розхитати оборону суперника. "Ворскла" не могла провести позиційну атаку, адже відразу стикалася з агресивним пресингом.

На 75-й хвилині Пердута міг вирвати полтавцям перемогу. Ігор з розвороту завдав удару з меж штрафного, але Гальчук не дозволив м'ячу залетіти у "дев'ятку" – ефектний сейв голкіпера.

Небезпечний момент додав впевненості команді Юрія Максимова і "Ворскла" почала грати з позиції сили. Тепер уже гостям довелося грати на відбій.

На 90-й хвилині Пердута знову розрядив свою гармату, але пробив вище воріт. У компенсований час "Маріуполь" залишився у меншості, але це не допомогло "Ворсклі". У підсумку поєдинок завершився без голів.

Після матчу з "Маріуполем" полтавська команда має 10 очок, як і "Динамо". Кияни посідають перше місце у турнірній таблиці, випереджаючи "Ворсклу" за додатковими показниками.

Ворскла – Маріуполь відеоогляд

Турнірна таблиця УПЛ