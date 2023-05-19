Ворскла – Кривбасс 1:0

Гол: Степанюк, 62

Ворскла и Кривбасс провели встречу в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги, из которой победителями вышли "зелено-белые". Криворожский клуб практически прощается с шансами на еврокубки, пишет 24 Канал.

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Потратили много времени, чтобы прощупать соперника

Обе команды все еще лелеют призрачные надежды на то, чтобы по итогам сезона попасть на международную арену. Однако даже математически такое развитие событий фантастическое, а если еще и принять во внимание игру команд, то почти нереально.

В первом тайме что Ворскла, Кривбасс выдали невероятно инертный футбол. Коллективы довольно пассивно атаковали друг друга, иногда демонстрируя нечто похожее на атаку. Если быть точнее, то первый удар в створ ворот произошел в компенсированное арбитром время до первого тайма, однако и тот был "разминкой" для голкипера Ворсклы.

А вот вторая половина встречи оказалась гораздо интереснее в исполнении полтавского коллектива. "Зелено-белые" получили хорошую взбучку в перерыве матча, поэтому решили больше не слить своего наставника. Ворскла отвращение бросило в атаку, устроив нашествие на ворота Кривбасса, которое длилось более 20 минут. Криворожский коллектив ничего не мог сделать.

Попытки "зелено-белых" дали свой результат, поскольку на 62-й минуте матча Ворскла все же добилась своего, открыв счет во встрече. Забитым мячом отличился Руслан Степанюк, головой замкнувший верховую подачу в штрафную соперника. Форвард очень точно пробил в дальний угол ворот, поскольку, несмотря на то, что мяч довольно долго преодолевал путь от Степанюка до сетки, но голкипер Кривбасса не смог до него дотянуться, 1:0.

Впоследствии Ворскла еще немного продержала свой атакующий темп, однако инициатива со временем перешла в руки Кривбасса. Криворожский коллектив также пытался сымитировать нашествие на ворота полтавского клуба, но вот идентичного результата подопечным Вернидуба такая тактика не принесла.

Таким образом, Ворскла выходит на 6-е место чемпионата Украины (36 очков в активе), отставая от еврокубковой зоны на 6 баллов при том, что у Александрии еще матч в запасе. Кривбасс опустился на 7-е место турнирной таблицы (35 очков в активе), уняв свои амбиции и придержав их на следующий сезон.

Видеообзор матча: