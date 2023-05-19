Ворскла – Кривбас 1:0

Гол: Степанюк, 62

Ворскла та Кривбас провели зустріч в рамках 27-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцями вийшли "зелено-білі". Криворізький клуб практично прощається з шансами на єврокубки, пише 24 Канал.

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Витратили багато часу, аби промацати суперника

Обидві команди все ще плекають примарні надії на те, аби за підсумками сезону потрапити на міжнародну арену. Проте навіть математично такий розвиток подій є фантастичним, а якщо ще й взяти до уваги гру команд, то майже нереальним.

У першому таймі що Ворскла, що Кривбас видали неймовірно інертний футбол. Колективи досить пасивно атакували одне одного, подеколи демонструючи щось схоже на атаку. Якщо бути точнішим, то перший удар в ствір воріт стався у компенсований арбітром час до першого тайму, проте і той був "розминкою" для голкіпера Ворскли.

А от друга половина зустрічі виявилась значно цікавішою у виконані полтавського колективу. "Зелено-білі" отримали добрячого прочухана у перерві матчу, то ж вирішили більше не злити свого наставника. Ворскла відраза кинула в атаку, влаштувавши навалу на ворота Кривбасу, яка тривала понад 20 хвилин. Криворізький колектив нічого не міг вдіяти.

Намагання "зелено-білих" дали свій результат, оскільки на 62-ій хвилині матчу Ворскла все ж добилася свого, відкривши рахунок у зустрічі. Забитим м'ячем відзначився Руслан Степанюк, який головою замкнув верхову подачу у карний майданчик суперника. Форвард дуже точно пробив у дальній кут воріт, оскільки не дивлячись на те, що м'яч досить довго долав шлях від Степанюка до сітки, але голкіпер Кривбаса не зміг до нього дотягнутися, 1:0.

Згодом Ворскла ще трішки протримала свій атакувальний темп, проте ініціатива з часом перейшла до рук Кривбаса. Криворізький колектив також намагався зімітувати навалу на ворота полтавського клубу, та от ідентичного результату підопічним Вернидуба така тактика не принесла.

Таким чином, Ворскла виходить на 6-у сходинку чемпіонату України (36 очок у активі), відстаючи від єврокубкової зони на 6 балів при тому, що Олександрія ще має матч у запасі. Кривбас опустився на 7-е місце турнірної таблиці (35 очок у активі), вгамувавши свої амбіції та притримавши їх на наступний сезон.