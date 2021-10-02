Ворскла – Ингулец 3:0

Голы: Рангел, 66, Тиль, 77, Тиль, 84

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Ворскла традиционно для себя активно начала матч, включив максимальные скорости. Ингулец не испугался давления соперника и принял динамичную игру полтавчан.

Несмотря на интенсивный футбол команды почти не создали острых моментов за первые 45 минут. У Ингульца можно выделить выход Ситала на рандеву с Ризником, которое осталось за голкипером.

Ворскла же ответила моментом у Тиля, который неудачно пробил головой примерно с 11 метров.

Тройной удар Ворсклы

После перерыва полтавчане продолжили держать высокий темп и воплотили свои массированные атаки в гол на 66 минуте. Степанюк из пределов штрафной навесил на дальнюю стойку. Верховую дуэль выиграл Рангел и отправил мяч в сетку.

После пропущенного гола Ингулец добавил агрессии и через несколько минут дважды опасно пробил по воротам Ризника. Сперва бдительность голкипера проверил Плохотнюк, после чего Шарай.

Ворскла поняла намерение соперника и на 77 минуте удвоила преимущество. После кросса Пердути с фланга Тиль пробил в стиле Диего Форлана на ЧМ-2010. Мяч полетел в нижний угол ворот Шуста.

Ингулец стремился восстановить интригу, поэтому в конце матча больше думал об атаке. Ворскла сразу наказала соперника на 84 минуте. Атаку полтавчан замечательным пасом начал Степанюк пасом на Рангела. Тот выкатил на Тиля, который красивым ударом оформил дубль и поставил яркую точку в матче.

Ворскла – Ингулец видеообзор

Благодаря победе Ворскла набрала 21 очко и единолично вышла на 3 место. Ингулец с 8 баллами остался на 12 строчке.