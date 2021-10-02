Ворскла – Інгулець 3:0

Голи: Рангел, 66, Тіль, 77, Тіль, 84

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Ворскла традиційно для себе активно розпочала матч, увімкнувши максимальні швидкості. Інгулець не налякався тиску суперника та прийняв динамічну гру полтавців.

Попри інтенсивний футбол команди майже не створили гострих моментів за перші 45 хвилин. В Інгульця можна виокремити вихід Сітала на рандеву з Різником, яке залишилося за голкіпером.

Ворскла ж відповіла моментом у Тіля, який невдало пробив головою приблизно з 11 метрів.

Потрій удар Ворскли

Після перерви полтавці продовжили тримати високий темп і втілили свої масовані атаки в гол на 66 хвилині. Степанюк з меж штрафного навісив на дальню стійку. Верхову дуель виграв Рангел та відправив м'яч у сітку.

Після пропущеного голу Інгулець додав агресії і за декілька хвилин двічі небезпечного пробив по воротах Різника. Спершу пильність голкіпера перевірив Плохотнюк, після чого Шарай.

Ворскла зрозуміла намір суперника й на 77 хвилині подвоїла перевагу. Після кросу Пердути з флангу Тіль пробив у стилі Дієго Форлана на ЧС-2010. М'яч полетів у нижній кут воріт Шуста.

Інгулець прагнув відновити інтригу, тому наприкінці матчу більше думав про атаку. Ворскла відразу покарала суперника на 84 хвилині. Атаку полтавців чудовим пасом розпочав Степанюк пасом на Рангела. Той викотив на Тіля, який красивим ударом оформив дубль і поставив яскраву крапку в матчі.

Ворскла – Інгулець відеоогляд

Завдяки перемозі Ворскла набрала 21 очко та одноосібно вийшла на 3 місце. Інгулець з 8 балами залишився на 12 сходинці.