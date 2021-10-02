Львов – Днепр-1 0:1

Гол: Довбик, 2

Кстати Матч Львов – Днепр-1 перенесли из-за сборной Украины

Довбик прервал сухую серию

Герой сборной Украины на Евро-2020 Артем Довбик молчал в матчах УПЛ с 4 тура. В поединке против Львова нападающий Днепра-1 наконец прервал свою сухую серию.

Уже на 2 минуте поединка Довбик получил мяч вблизи штрафного хозяев и пробил с острого угла. Вратарь львовян не ожидал такого удара нападающего и не смог отбить мяч – 1:0 и Днепр-1 быстро вышел вперед.

Видео гола Довбика

Казалось, что быстрый гол раскроет игру от стартовых минут. Однако целый тайм команды провели в борьбе и только перед тем, как уйти на перерыв, активизировались.

Первый момент у Львова возник на 43 минуте после быстрой комбинации. Политило отдал великолепный пас на Шину, который в одно касание решил нанести удар издалека. Мяч пролетел мимо ворот.

Днепряне ответили прекрасной возможностью Назаренко. Полузащитник вошел в штрафной, расшатал соперника и классно пробил. Помешал голу вратарь Львова Ильющенков, который отбил мяч.

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Днепр-1 отстоял трудную победу

После перерыва Львов имел все основания сравнивать счет. В частности, Якимец получил мяч в штрафном и сразу пробил. К сожалению для игрока Львова, мяч попал в перекладину.

Днепр-1 после острого момента у своих ворот отвел игру на половину поля львовян. Гости создали несколько полумоментов, на что Львов ответил дальним ударом Ременяка. Вратарь Кожокару продемонстрировал великолепную реакцию и ликвидировал угрозу.

На 81 минуте у Львова возник еще один прекрасный момент, чтобы вырвать хотя бы ничью. После навеса в штрафном Эрнест выиграл борьбу и головой направил мяч в направлении ворот. Но и здесь Днепр-1 спас каркас ворот.

Через 5 минут хозяева поля имели еще одну возможность после розыгрыша углового. Перед штрафным днепрян Чиряк получил мяч и сразу пробил. Казалось, что мяч летел в "девятку", однако Днепру-1 снова повезло.

Львов заслуживал по крайней мере ничью, однако так и не смог расстроить Днепр-1.

Львов – Днепр-1 видеообзор

Благодаря победе Днепр-1 набрал 19 очков и находится на 3 месте. Потеснить днепрян могут Ворскла, Александрия и Заря. Зато Львов с 6 баллами остался в зоне вылета.