Ворскла – Рух – 1:1

Голы: Степанюк, 83 – Рунич, 24

В Полтаве состоялся поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местная Ворскла принимала львовский Рух. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1, пишет 24 канал.

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Ворскла продолжила беспроигрышную серию

В середине первого тайма гости открыли счет усилиями Василия Рунича. Все шло к победе Руха, однако в конце второй половины встречи Ворскла вырвала ничью усилиями Руслана Степанюка.

Важно. Для обеих команд этот матч стал последним в 2023 году. Рух и Ворскла ушли в зимний отпуск соответственно на 6-м и 7-м местах, имея в активе 26 и 23 балла. Весной полтавчане и львовяне будут бороться за выход в еврокубки.

Интересно, что Ворскла продлила свою беспроигрышную серию до шести поединков кряду. Рух не может победить уже три игры подряд.