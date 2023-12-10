Ворскла – Рух – 1:1
Голы: Степанюк, 83 – Рунич, 24
В Полтаве состоялся поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местная Ворскла принимала львовский Рух. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1, пишет 24 канал.
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Ворскла продолжила беспроигрышную серию
В середине первого тайма гости открыли счет усилиями Василия Рунича. Все шло к победе Руха, однако в конце второй половины встречи Ворскла вырвала ничью усилиями Руслана Степанюка.
Интересно, что Ворскла продлила свою беспроигрышную серию до шести поединков кряду. Рух не может победить уже три игры подряд.