Ворскла – Рух – 1:1

Голи: Степанюк, 83 – Руніч, 24

У Полтаві відбувся поєдинок 17-го туру української Прем'єр-ліги, в якому місцева Ворскла приймала львівський Рух. Зустріч завершилася нічиєю із рахунком 1:1, пише 24 Канал.

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Ворскла продовжила безпрограшну серію

У середині першого тайму гості відкрили рахунок зусиллями Василя Руніча. Все йшло до перемоги Руха, однак наприкінці другої половини зустрічі Ворскла вирвала нічию зусиллями Руслана Степанюка.

Важливо. Для обох команд цей матч став останнім у 2023 році. Рух та Ворскла пішли в зимову відпустку відповідно на 6 та 7 місцях, маючи в активі 26 та 23 бали. Весною полтавці та львів'яни будуть боротися за вихід у єврокубки.

Цікаво, що Ворскла продовжила свою безпрограшну серію до шести поєдинків поспіль. Натомість Рух не може перемогти вже три гри поспіль.